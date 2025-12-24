Burhaniye'de Dayanışma Konseri

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi Kadınlar Korosu, Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde "Kenan Sucuoğlu Yardım Konseri" gerçekleştirdi.

Burhaniye Belediyesi Kadınlar Korosu tarafından hazırlanan "Kenan Sucuoğlu Yardım Konseri", Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Konsere; Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, CHP İlçe Başkanı Aylin Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Burhaniye Belediye Meclis Üyeleri Aşkıbirce Uzkurt, Esra Arıcı, Çiğdem Karasakal Avcu ile sanatseverler katıldı.

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği gecede, 80'li ve 90'lı yılların unutulmaz şarkıları seslendirildi. Koro Şefi Anıl Aydınlıgil Duran'ın öncülüğünde sahne alan Burhaniye Belediyesi Kadınlar Korosu performansları büyük beğeni toplarken, Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan dans gösterisi de geceye renk kattı.

Sanatseverlere seslenen Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, başarılı performansları dolayısıyla orkestrayı ve emeği geçenleri tebrik etti. Tuna, Burhaniye Belediyesi olarak sanata ve kadın emeğine verdikleri desteği kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.