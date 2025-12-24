Burhaniye'de Dayanışma Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Burhaniye'de Dayanışma Konseri

24.12.2025 15:08  Güncelleme: 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye Belediyesi Kadınlar Korosu, Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kenan Sucuoğlu Yardım Konseri'nde 80'li ve 90'lı yılların unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Gecede Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna da yer aldı.

(BALIKESİR)- Burhaniye Belediyesi Kadınlar Korosu, Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde "Kenan Sucuoğlu Yardım Konseri" gerçekleştirdi.

Burhaniye Belediyesi Kadınlar Korosu tarafından hazırlanan "Kenan Sucuoğlu Yardım Konseri", Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Konsere; Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, CHP İlçe Başkanı Aylin Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Burhaniye Belediye Meclis Üyeleri Aşkıbirce Uzkurt, Esra Arıcı, Çiğdem Karasakal Avcu ile sanatseverler katıldı.

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği gecede, 80'li ve 90'lı yılların unutulmaz şarkıları seslendirildi. Koro Şefi Anıl Aydınlıgil Duran'ın öncülüğünde sahne alan Burhaniye Belediyesi Kadınlar Korosu performansları büyük beğeni toplarken, Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan dans gösterisi de geceye renk kattı.

Sanatseverlere seslenen Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, başarılı performansları dolayısıyla orkestrayı ve emeği geçenleri tebrik etti. Tuna, Burhaniye Belediyesi olarak sanata ve kadın emeğine verdikleri desteği kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Burhaniye Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Ahmet Akın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhaniye'de Dayanışma Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 04:47:59. #7.12#
SON DAKİKA: Burhaniye'de Dayanışma Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.