Kurban Bayramı Tatilinde Burhaniye'ye Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurban Bayramı Tatilinde Burhaniye'ye Yoğun İlgi

01.06.2026 17:18  Güncelleme: 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Mavi bayraklı plajları ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken ilçede belediye ekipleri kesintisiz hizmet verdi. Başkan Ali Kemal Deveciler, ekiplere teşekkür ederek turizm değerlerini koruma sözü verdi.

(BALIKESİR) - Burhaniye, Kurban Bayramı tatili süresince ülkenin farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Mavi bayraklı plajları, temiz ve düzenli sahil şeridi, doğayla iç içe dinlenme alanları ve her yaş grubuna hitap eden turizm olanaklarıyla öne çıkan Burhaniye, bu bayramda da en çok tercih edilen tatil destinasyonları arasında yer aldı.

Bayram süresince ilçede yaşanan yoğun ziyaretçi trafiğine rağmen Burhaniye Belediyesi ekipleri, hizmetlerini kesintisiz şekilde sürdürdü. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere belediyenin ilgili birimleri, 24 saat esasına göre görev yaparak ilçenin genel düzeninin korunması, çevre temizliğinin sağlanması ve vatandaşların güvenliğinin temini için çalışmalarını aralıksız devam ettirdi. Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de bayram süresince özveriyle görev yaparak, vatandaşların huzurlu ve konforlu bir bayram geçirmesi için sahada aktif olarak hizmet verdi.

Yürütülen çalışmaları takip eden Burhaniye Belediye Başkanı ve T.C. Çevreci Belediyeler Birliği Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzurlu, güvenli ve temiz bir bayram tatili geçirebilmesi adına tüm ekiplerimizle birlikte gece gündüz sahadaydık. Büyük bir özveriyle görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burhaniye'miz; doğal güzellikleri, sahilleri ve misafirperver insanlarıyla turizm açısından önemli bir değer taşıyor. İlçemizin sahip olduğu bu değerleri koruyarak geliştirmeye ve geleceğe taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Bayram döneminde yaşanan turizm hareketliliği yalnızca sahil ve tatil bölgeleriyle sınırlı kalmadı. İlçe merkezi başta olmak üzere konaklama, yeme-içme ve hizmet sektörlerinde de yoğunluk yaşanırken, oluşan hareketlilik ilçe ekonomisine de önemli katkılar sağladı.

Kaynak: ANKA

Ali Kemal Deveciler, Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Balıkesir, Burhaniye, Ekonomi, Turizm, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı Tatilinde Burhaniye'ye Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Kılıçdaroğlu’nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin Kılıçdaroğlu'nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
Ağabeyden kardeşe kanlı pusu: Aileyi kurşun yağmuruna tuttu Ağabeyden kardeşe kanlı pusu: Aileyi kurşun yağmuruna tuttu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi

19:10
Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesinin 11’leri belli oldu
Türkiye-Kuzey Makedonya mücadelesinin 11'leri belli oldu
18:43
Kabine sonrası CHP’ye uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’deki “mutlak butlan“ tartışmalarına ilk yorum
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına ilk yorum
18:36
AVM’de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
18:17
Batman Petrolspor’dan iddialı transfer
Batman Petrolspor'dan iddialı transfer
18:14
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay
18:07
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 19:15:19. #7.12#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı Tatilinde Burhaniye'ye Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.