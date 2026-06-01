Kurban Bayramı Tatilinde Burhaniye'ye Yoğun İlgi

(BALIKESİR) - Burhaniye, Kurban Bayramı tatili süresince ülkenin farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Mavi bayraklı plajları, temiz ve düzenli sahil şeridi, doğayla iç içe dinlenme alanları ve her yaş grubuna hitap eden turizm olanaklarıyla öne çıkan Burhaniye, bu bayramda da en çok tercih edilen tatil destinasyonları arasında yer aldı.

Bayram süresince ilçede yaşanan yoğun ziyaretçi trafiğine rağmen Burhaniye Belediyesi ekipleri, hizmetlerini kesintisiz şekilde sürdürdü. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere belediyenin ilgili birimleri, 24 saat esasına göre görev yaparak ilçenin genel düzeninin korunması, çevre temizliğinin sağlanması ve vatandaşların güvenliğinin temini için çalışmalarını aralıksız devam ettirdi. Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de bayram süresince özveriyle görev yaparak, vatandaşların huzurlu ve konforlu bir bayram geçirmesi için sahada aktif olarak hizmet verdi.

Yürütülen çalışmaları takip eden Burhaniye Belediye Başkanı ve T.C. Çevreci Belediyeler Birliği Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzurlu, güvenli ve temiz bir bayram tatili geçirebilmesi adına tüm ekiplerimizle birlikte gece gündüz sahadaydık. Büyük bir özveriyle görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burhaniye'miz; doğal güzellikleri, sahilleri ve misafirperver insanlarıyla turizm açısından önemli bir değer taşıyor. İlçemizin sahip olduğu bu değerleri koruyarak geliştirmeye ve geleceğe taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Bayram döneminde yaşanan turizm hareketliliği yalnızca sahil ve tatil bölgeleriyle sınırlı kalmadı. İlçe merkezi başta olmak üzere konaklama, yeme-içme ve hizmet sektörlerinde de yoğunluk yaşanırken, oluşan hareketlilik ilçe ekonomisine de önemli katkılar sağladı.