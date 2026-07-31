Burkina Faso\'da Türk Hekimlere Teşekkür

Burkina Faso Sağlık Bakanı Robert Kargougou, ülkedeki üçüncü seri böbrek nakli ameliyatlarını gerçekleştiren Türkiye Organ Nakli Vakfı heyeti için resepsiyon düzenledi.

Kargougou, başkent Vagadugu'da bir otelde düzenlenen resepsiyonda, Türk hekimlerine başarılı geçen nakillerden dolayı teşekkür etti.

Hekimlerin gerçekleştirdiği üçüncü seri ameliyatlar sayesinde en üst makamların bu işbirliğinden gurur duyduğunu ve bunun meyveler vermesinden dolayı memnun olduğunu söyleyen Kargougou, "İki ülke arasındaki bu işbirliğine vurgu yapmak ve bunu memnuniyetle karşıladığımı söylemek istiyorum." dedi.

Kargougou, her şeyin başarıyla gerçekleştirildiğini öğrendiğini belirterek, "Biz daha da ileriye gitmeye, daha da gelişmeye devam edeceğiz ki bu şekilde sağlık hizmetlerimiz daha üst seviyelere ulaşacak ve dışa bağımlılık azalacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci de her programda işbirliğini daha da geliştirdiklerini vurgulayarak, Burkina Faso'da oluşturulan değer zincirinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kahveci, Türk sağlık sisteminin deneyimini Burkina Faso'ya taşımalarının ve bilgi birikimini paylaşmanın kendileri için anlam taşıdığını ifade etti.

Resepsiyona Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Feriba Hokkacı Esirgen de katıldı.

Kargougou, resepsiyon sonunda Türk hekimlere hediyelerini takdim etti.