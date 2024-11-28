Burmadere Köyü Muhtarı Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Burmadere Köyü Muhtarı Görevden Uzaklaştırıldı

Ardahan Valiliği, Damal ilçesi Burmadere köyü muhtarının terör propagandası soruşturması nedeniyle görevden alındığını açıkladı.

28.11.2024 16:47
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Ardahan Valiliği, Damal ilçesi Burmadere köyü muhtarının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında Damal ilçesinin Burmadere köyü muhtarı hakkında yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Bu nedenle kamuoyunu bilgilendirme gerekliliği oluştuğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Damal ilçesinin Burmadere köyü muhtarı, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 'terör örgütü propagandası yapmak' suçu soruşturması kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127. maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığınca geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Birinci aza Malik Gürkan muhtar vekili olarak görevlendirilmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burmadere Köyü Muhtarı Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

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