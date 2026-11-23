İngiltere Başbakanı Andy Burnham, kendisinden önceki 6 başbakanın yeniden Avrupa Birliği'yle (AB) yakınlaşma gündemine girilmemesi yönündeki uyarılarına cevap olarak "Bu konuda dinleyeceğim insanlar olduklarını düşünmüyorum." dedi.

Sittingbourne kentinde konuşan Burnham, aralarında Muhafazakar Partili David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss ve Rishi Sunak ile İşçi Partili Tony Blair'in bulunduğu 6 eski başbakanın AB-İngiltere yakınlaşmasına ilişkin yorumlarına tepki gösterdi.

"Bu konuda dinleyeceğim insanlar olduklarını düşünmüyorum." diyen Burnham eski başbakanları geride düşük ekonomik büyümeye, hayat pahalılığına, gençler için kısıtlı imkanlara ve kontrolsüz düzensiz göçe mahkum eden kötü bir Brexit anlaşması bırakmakla suçladı.

Burnham, "Bakarsanız geçmişe sıkışıp kaldıklarını görürsünüz. Bıraktıkları kötü anlaşmayla yüzleşemiyorlar. Yalnızca, 'Bırakın geçmişte kalsın.' diyebiliyorlar. Ben geçmişte sıkışıp kalan başbakan olmayacağım. Ben Britanya'yı daha umutlu bir geleceğe taşımak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hedefinde ekonomik büyüme, hayat pahalılığını azaltma ve düşük faturaların bulunduğunu belirten Burnham, tüm bunların AB ile yakın ilişkilerle sağlanabileceğini savundu.

AB ile yapılacak anlaşmaların ithal ürünlerdeki fiyatları düşüreceğini ve bunun vatandaşın cebine yansıyacağını dile getiren Burnham, "Britanyalıların büyük çoğunluğu AB'yle yakın ilişki istiyor. AB'yle (geçen hafta) yaptığımız anlaşmalar AB'ye tekrar katılım anlaşmaları değil. Tekrar katılım masada bile değil. Sadece AB ile daha iyi ve pratik ilişkiler kurmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Burnham, Brexit'ten bu yana İngiliz ekonomisinin daha da küçüldüğünü söyleyerek ekonomiyi büyütmek için gereken tüm adımları atacağını kaydetti.

Gençlere daha fazla fırsat oluşturulması gerektiği yönündeki bulgularıyla dikkati çeken Milburn Raporu'na da değinen Burnham, gençlere eğitim ve istihdam alanında daha fazla imkan sağlamak için çalışmaları sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Eski başbakanlar Brexit tartışmalarını yeniden açmayı yanlış bulmuştu

Eski başbakanlar, Burnham'ı İngiltere'nin AB'den ayrıldığını kabul ederek hareket etmeye ve AB'ye katılım tartışmalarını yeniden gündeme getirmemeye çağırmıştı.

Başbakanlığının tamamı AB'den ayrılma anlaşması tartışmalarıyla geçen Theresa May, yeniden katılma ihtimalinin kendisini korkuttuğunu söyleyerek, "Ülke olarak AB'den ayrılmayı seçtik. Brexit'i kabul et ve devam et." demişti.

Brexit referandumunu hazırlayan Başbakan David Cameron da AB'ye tekrar katılımın uzun ve acılı bir süreç olacağını belirtmişti.

Eski Başbakan??????? Tony Blair ise AB'nin kendisini yenilemesi halinde birliğe katılmayı savunarak, "Müzakere masasından kalkıp gitmeye de hazır olmalıyız." demişti.

En sert Brexit savunucularından biri olarak öne çıkan ve Brexit anlaşmasını imzalayan başbakan olan Boris Johnson, "Burnham Brexit tartışmalarını yeniden açarak kendi başbakanlığını harcıyor. Brexit'i siyasi öncelik olarak öne çıkarmak tam bir delilik." ifadelerini kullanmıştı.

Geçen ay yaptığı açıklamada AB ile bir anlaşmayı, "Teslim anlaşması" olarak adlandıran Liz Truss'ın boşalttığı başbakanlık koltuğuna oturan Rishi Sunak ise Brexit tartışmalarını ayrıştırıcı bulmuş ve hükümeti gerçek sorunlara eğilmekten uzaklaştıracak bir konu olarak nitelemişti.