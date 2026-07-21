Burnham'ın Görevdeki İlk Günü - Son Dakika
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Burnham'ın Görevdeki İlk Günü

21.07.2026 00:59
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İngiltere Başbakanı Burnham, görevine başladığı gün önemli liderlerle telefon görüşmeleri yaptı.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, görevindeki ilk gününde ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüştü.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Burnham'ın görevindeki ilk gününde yabancı liderlerle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerine ilişkin bilgi verildi.

İlk telefon görüşmesini ABD Başkanı Trump ile yapan Burnham, ABD'yi FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği dolayısıyla tebrik etti.

Burnham, ileride gerçekleştireceği bir ziyarette Trump'a ülkesinin sunduğu imkanları göstermek istediğini belirterek, yeniden sanayileşme ve ülke genelinde ekonomik büyüme hedeflerini içeren vizyonunu anlattı.

İngiltere'nin savunma alanındaki taahhütlerini yerine getireceğini vurgulayan Burnham, ülkesinin ve müttefiklerinin güvenliğine önem verdiklerini ifade etti.

Trump ise görüşmede Burnham'a Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Burnham da İngiltere açısından Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin önemine dikkati çekti.

Ankara'daki NATO Zirvesi'nin dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini söyledi

Burnham, ikinci telefon görüşmesini Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile gerçekleştirerek, başbakanlığı döneminde İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğinde herhangi bir değişiklik olmayacağını vurguladı.

Zelenskiy'yi en kısa sürede İngiltere'ye davet eden Burnham, iki ülkenin birlikte atabileceği adımları ele almak istediğini ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüşmesinde ise Burnham, İngiltere ile Avrupa arasındaki yakın ilişkilerin her iki tarafın da yararına olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı görüşmede Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesi için birlikte çalışmanın önemine dikkati çeken Burnham, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinde de Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi dolayısıyla tebriklerini ileterek, zirvenin dünyaya güçlü bir birlik mesajı verdiğini söyledi.

Eski Savunma Bakanı John Healey'i Maliye Bakanlığı görevine getirmesinin savunma alanındaki vizyonunu yansıttığını ifade eden Burnham, görevindeki ilk gün kapsamında AB Konseyi Başkanı Costa ile de görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burnham'ın Görevdeki İlk Günü - Son Dakika

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