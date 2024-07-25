Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği'nden Muharrem ayı aşure ikramı

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Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği tarafından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, üyeler tarafından yaklaşık 400 vatandaşa aşure dağıtıldı.

Dernek Başkanı Ali Albayrak, bu özel etkinlikle hemşerileriyle bir araya geldiklerini belirterek "Böylece dayanışma ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha vurguladık. Aşuremizin lezzeti ve sohbetlerimizle dolu anlarımız, topluluğumuzun bağlarını güçlendirdi. Destek veren tüm katılımcılara teşekkür ediyor, bu tür etkinliklerle birlikte olmanın mutluluğunu her zaman paylaşmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.