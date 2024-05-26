Bursa Anadolu Erkek Lisesi'nde 141'inci Pilav Günü Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bursa Anadolu Erkek Lisesi'nde 141'inci Pilav Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Bursa Anadolu Erkek Lisesi\'nde 141\'inci Pilav Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Sultan Abdülhamid tarafından yaptırılan Bursa Anadolu Erkek Lisesi'nde düzenlenen '141'inci Pilav Günü' etkinliği, okul yönetimi ve Bursa Erkek Lisesi Mezunlar Derneği (BELDER) işbirliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte, okul bahçesinde bir araya gelen çok sayıda mezun, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda buluştu. Okul Müdürü Şahin Boztepe, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, Bursa Erkek Lisesi'nin köklü bir okul olduğunu ve birçok önemli ismin bu lisede yetiştiğini belirtti. Protokol konuşmalarının ardından mezunlara onur belgesi verildi ve davetliler okul bahçesinde pilav yedi.

26.05.2024 13:39
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Sultan Abdülhamid tarafından "Bursa Mektebi Sultanisi" adıyla yaptırılan Bursa Anadolu Erkek Lisesinde "141'inci Pilav Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Okul yönetimi ve Bursa Erkek Lisesi Mezunlar Derneği (BELDER) işbirliğiyle düzenlenen pilav günü, okul bahçesinde yapıldı.

Çok sayıda mezunun bir araya geldiği etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Şahin Boztepe, yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan tüm davetlilere ve okul mezunlarına teşekkür etti.

Bursa Erkek Lisesinin en köklü okullardan biri olduğunu söyleyen Boztepe, Türkiye'nin kalkınmasında ve ekonomisinde de söz sahibi olduğunu söyledi.

Okulun bu yıl 141'inci mezunlarını vereceğini belirten Boztepe, siyasetçilerin yanı sıra sanat, ekonomi ve eğitim hayatından birçok önemli ismin bu lisede yetiştiğini aktardı.

Boztepe, "Gönüllerde sevgi ve sadakat, serlerinde ahde vefa olan, yakından uzaktan gelip geleneksel pilav günümüze katılan tüm Erkek Liselilere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de geleneksel hale getirilen pilav günü buluşmasının hayırlara vesile olmasını diledi.

Protokol konuşmalarının ardından 40, 50 ve 60 yıl önce liseden mezun olanlara onur belgesi verildi.

Davetliler, dilek ve temennilerin ardından okulun bahçesinde pilav yedi.

Etkinliğe, eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, eski bakanlardan Turhan Tayan, eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

Sultan Abdülhamid, Bursa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Anadolu Erkek Lisesi'nde 141'inci Pilav Günü Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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