Bursa AVM\'de Deprem Panigi

BURSA'DA AVM'DE PANİK, CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir AVM'de yaşanan panik cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Vatandaşlar korku içerisinde merdivenlerden inmeye çalışırken, görüntüleri çeken vatandaşın, "Allah'ım sen koru ya Rabb'im. Sandık Asmerkez yıkıldı. Yıkıldı sandık" dediği duyuldu.

KOŞARAK KAÇTILAR

Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan güvenlik kamerası görüntüsünde ise kasanın arkasında oturan işletme sahibinin, sarsıntıyla birlikte önce ne olduğunu anlamaya çalıştığı, ardından da koşarak kaçtığı görüldü. Bir internet kafenin kamerasına yansıyan görüntüde de müşterilerin panikle kaçıştığı anlar yer aldı.

AVİZELER BİRBİRİNE ÇARPTI

Elektrik malzemeleri satılan bir dükkanda da tavanda asılı avizelerin deprem anında sallanıp, birbirine çarptığı görüldü.