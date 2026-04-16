Bursa Barajları Yeniden Dolduruldu - Son Dakika
16.04.2026 11:34
Bursa'da Doğancı ve Nilüfer barajları doluluk oranını yüzde 96,4'e yükseltti; su tasarrufu çağrısı yapıldı.

BURSA'da kurak geçen yazın ardından barajlar kış aylarında etkili olan yağışlarla yeniden canlandı. Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarında doluluk oranı yüzde 96,4 olarak ölçüldü. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar su tasarrufu çağrısında bulunarak, "Yazın hava sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ve suda buharlaşma yaşanmasıyla su seviyesinde azalma yaşanabilir" dedi.

Geçen yılın ekim ayında kuraklık tehlikesi yaşayan Bursa'da, barajlardaki doluluk oranının yüzde 0 olarak ölçülmesiyle kentte planlı su kesintileri uygulanmıştı. Uludağ'dan gelen kar suları ve son yağışlarla birlikte barajlardaki su seviyesi yeniden yükselirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) verilerine göre, kentin ana içme suyu kaynağı olan Nilüfer ve Doğancı barajlarında su seviyesi kritik eşiği aşarak yüzde 96,4'e çıktı. Yağışlarla birlikte barajlar yeniden tam kapasiteye ulaşırken, 43 milyon metreküp su hacmine sahip Doğancı Barajı'ndaki tahliye kapakları açıldı. Baraj kapaklarından boşalan tonlarca suyun akışı dronla havadan görüntülendi.

'YAZA GÜÇLÜ BAŞLIYORUZ'

Yaz aylarının gelmesiyle hava sıcaklıklarının yükseleceğine dikkat çeken Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, su tasarrufu çağrısında bulunarak, "Son 4 aylık yağışlarımızla barajlarımızdaki doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Yaza güçlü başlıyoruz. Geçen seneki kuraklığı baz alınca güzel bir oran. Önümüzdeki yaz Meteoroloji Müdürlüğü'nün tahmini üzerine yüksek bir hava sıcaklığı bekleniyor. Yazın hava sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ve suda buharlaşma yaşanmasıyla su seviyesinde azalma yaşanabilir. Barajlarda buharlaşma oranı yüzde 15'i bulabiliyor ve bu da bizim kullandığımız su miktarının azalması demektir. Hava sıcaklıklarıyla da suya talep çoğalıyor. Barajlar dolu diyerek sulara yüklenmeyip, planlı kullanmalıyız" dedi.

Kaynak: DHA

Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti Ortaokulda 9 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Sendikalardan MEB’e acil çağrı: Eğitime ara verilsin Sendikalardan MEB'e acil çağrı: Eğitime ara verilsin
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
TFF’den karar Yeni yabancı kuralı belli oldu TFF'den karar! Yeni yabancı kuralı belli oldu
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganı Ömer Ket’in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz Okul saldırganı Ömer Ket'in ardından intikam tehdidi: Katliama gün sayıyoruz

11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
11:30
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
11:16
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
11:06
Kahramanmaraş’taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
11:03
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
Advertisement
