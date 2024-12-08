Bursa Barajlarında Su Seviyesi Alarm Veriyor - Son Dakika
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Bursa Barajlarında Su Seviyesi Alarm Veriyor

Kurak bir sonbahar geçiren Bursa'da Doğancı ve Nilüfer Barajlarındaki su oranları, son 10 yılın en düşük seviyelerine düştü. Yetkililer, su tasarrufu yapılması konusunda vatandaşları uyarıyor.

08.12.2024 22:15
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Bursa barajlarında korkutan tablo

Son 10 yılın Aralık ayı en düşük seviyesi

Geçen yıla göre yüzde 42 daha az

BURSA - Kurak bir sonbahar geçiren Bursa'da barajlardaki su oranları, endişelendirmeye devam ediyor. Şehrin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Doğancı ve Nilüfer Barajlarındaki oranlar yağmurun yağmadığı her geçen gün daha da azalıyor.

Aralık ayına girdiğimiz günlerde Doğancı ve Nilüfer Barajlarındaki su oranları son 10 yılın en düşük seviyelerini gösteriyor. Geçen yıl 4 Aralık'ta Bursa'nın içme suyu ihtiyacını sağlayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 71, Nilüfer Barajı'nda ise yüzde 38 ve ortalama doluluk oranı yüzde 54,5 olarak gösterirken, bugün iki barajın ortalama doluluk oranı yüzde 12.7'e kadar düştü. Yetkililer, su kullanımı konusunda vatandaşları tasarruflu olmaları konusunda uyardı.

Geçtiğimiz ay Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey yaptığı açıklamada, Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyeleri kritik düzeylere yaklaştığını belirterek, su tasarrufuna özen göstermeye, kaynakları daha dikkatli kullanmaya davet etmişti. Bozbey, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer vermişti;

"İklim değişikliği nedeniyle Bursa'nın içilebilir su ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyesi kritik seviyelere yaklaştı. Geçtiğimiz kış aylarında yeterli yağmur ve kar yağmaması, iklim değişikliği ile küresel ısınmanın da etkisiyle Doğancı ve Nilüfer barajlarımızdaki su seviyeleri kritik düzeylere yaklaşmıştır. Her geçen gün yaşam alanlarımızı ve geleceğimizi tehdit eden bu zor şartlara karşı vatandaşlarımızın desteği çok önemli. Bu süreçte her damlanın değerini bilmek zorundayız. Duyarlı vatandaşlarımıza su tasarrufuna özen göstermeye, kaynaklarımızı daha dikkatli kullanmaya davet ediyorum.

Kaynak: İHA

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