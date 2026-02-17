Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazanda Çölyaklı Vatandaşlara Destek - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazanda Çölyaklı Vatandaşlara Destek

17.02.2026 13:56  Güncelleme: 14:54
Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı öncesinde sağlık sorunu yaşayan çölyaklı vatandaşlar için glütensiz gıda paketleri dağıtıyor. Hazırlanan 1,500 paket, vatandaşların evlerine teslim ediliyor.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, buğday, çavdar, arpa ve yulaf içeren gıdaları tüketmeleri durumunda sağlık sorunu yaşayan çölyaklı vatandaşlara, ramazan ayı öncesinde glütensiz gıda paketleri dağıtıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu toplumun tüm kesimleriyle birlikte yaşamak amacıyla sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çölyak rahatsızlığı olanların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini desteklemek üzere özel olarak hazırlanan glütensiz gıda paketleri, kent genelinde bin 500 haneye ulaştırılıyor.

Büyükşehir ekipleri tarafından hazırlanan gıda paketleri, vatandaşların evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor. Hazırlanan kolilerde glütensiz mısır unu, glütensiz un, üç paket makarna, ekmek, kepekli ekmek, pirinç unu, mısır nişastası, mısır irmiği, meyveli bar, gofret, çikolata ve çörek otlu kraker bulunuyor.

Kaynak: ANKA

