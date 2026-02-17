Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazanda Çölyaklı Vatandaşlara Destek

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, buğday, çavdar, arpa ve yulaf içeren gıdaları tüketmeleri durumunda sağlık sorunu yaşayan çölyaklı vatandaşlara, ramazan ayı öncesinde glütensiz gıda paketleri dağıtıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu toplumun tüm kesimleriyle birlikte yaşamak amacıyla sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çölyak rahatsızlığı olanların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini desteklemek üzere özel olarak hazırlanan glütensiz gıda paketleri, kent genelinde bin 500 haneye ulaştırılıyor.

Büyükşehir ekipleri tarafından hazırlanan gıda paketleri, vatandaşların evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor. Hazırlanan kolilerde glütensiz mısır unu, glütensiz un, üç paket makarna, ekmek, kepekli ekmek, pirinç unu, mısır nişastası, mısır irmiği, meyveli bar, gofret, çikolata ve çörek otlu kraker bulunuyor.