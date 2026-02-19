Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Harmancıklı Üreticiye Tohum ve Fidan Desteği - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Harmancıklı Üreticiye Tohum ve Fidan Desteği

19.02.2026 10:54  Güncelleme: 11:56
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık ilçesinde 102 üreticiye 18 bin kilogram aspir tohumu ve 67 çiftçiye bin 880 adet meyve fidanı dağıttı. Tarımsal üretimi destekleyen bu program, ilçede örnek ekim uygulamalarıyla devam edecek.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık ilçesinde 102 üreticiye 18 bin kilogram aspir tohumu, 67 çiftçiye ise bin 880 adet ayva, ceviz ve kızılcık fidanı dağıttı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla kalkınma hedefleri doğrultusunda üreticiler için kapsamlı bir destek programı yürütüyor. Bu kapsamda Harmancık ilçesinde 102 üreticiye yüzde 50 hibeyle 927 bin 180 TL değerindeki 18 bin kilogram aspir tohumu dağıtıldı. 67 çiftçiye de bin 880 adet ayva, ceviz ve kızılcık fidanı teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi ve Harmancık Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında ilçe belediyesine ait 128 bin metrekarelik tarım arazisinin elverişli kısımlarında örnek ekim uygulamaları da gerçekleştirilecek. İlçe merkezi ve 31 mahallede yürütülecek çalışmalarla, üreticilere uygulamalı rehberlik hizmeti verilecek.

Törende konuşan Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, tarımsal üretimin ilçe ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, destekleri dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Büyükorhan ilçesinde de 44 çiftçiye toplam 220 bin lira değerindeki bin 215 adet kızılcık ve yaban mersini fidanı dağıtıldı.

Tören sonunda üreticiler, verilen destekleri dolayısıyla Başkan Bozbey'e teşekkür ederek, desteklerin artarak devam etmesini temenni etti.

Kaynak: ANKA

