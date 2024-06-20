Bursa Büyükorhan'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa Büyükorhan'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Demirler Mahallesi'ndeki makilik alanda çıkan yangın, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere karadan arazözlerle müdahale edilirken, havadan bir helikopter de destek sağladı. Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

20.06.2024 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde, makilik alanda çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Demirler Mahallesi'ndeki makilik alandan dumanların çıktığını fark eden vatandaşların ihbarının ardından Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere karadan arazözlerle müdahalede bulundu.

Havadan bir helikopterle destek sağlanan çalışma sonucu yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Kaynak: AA

Helikopter, Büyükorhan, Bursa, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükorhan'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi Akaryakıta yapılacak zamlar ertelendi
16:11 Sırbistan, EURO 2024’ten çekilme tehdidinde bulundu Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu
15:47 Uşak’ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi Uşak'ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi
14:50 Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler Hedef aldıkları dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde suya gömdüler
13:18 İstanbul’da Halk Ekmek’e yüzde 60 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam geldi
16:42 Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı Alkollü kadını ezen kadın sürücü de sarhoş çıktı
16:08 Termometreler 52 dereceyi gösterdi Serinlemek isteyenler her yolu deniyor Termometreler 52 dereceyi gösterdi! Serinlemek isteyenler her yolu deniyor
15:50 Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu
15:20 Yapılan yorumları görmeniz lazım Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı
14:50 Özel’in “Belediyelerimizde akraba ataması yok“ sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor Özel'in "Belediyelerimizde akraba ataması yok" sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor
14:49 Nuri Şahin, Fener’in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın Nuri Şahin, Fener'in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın
14:44 Ön protokolu imzaladı bile Batshuayi adım adım Galatasaray’a Ön protokolu imzaladı bile! Batshuayi adım adım Galatasaray'a
14:40 Görüntü Mardin’den “Beni siz delirttiniz“ diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü Görüntü Mardin'den! "Beni siz delirttiniz" diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü
14:34 Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 17:11:07. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükorhan'da çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement