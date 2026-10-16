Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba: "Dirençli şehirler için yol haritası belirledik" - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba: "Dirençli şehirler için yol haritası belirledik"

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba: "Dirençli şehirler için yol haritası belirledik"
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 46. Olağan Meclis Toplantısı'nda, "Afetlere karşı dirençli şehirler oluşturmak için bir yol haritası belirledik. Bundan sonraki süreçte yapacağımız tüm çalışmalarda afete öncelik vereceğiz" dedi.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 46. Olağan Meclis Toplantısı'nda, "Afetlere karşı dirençli şehirler oluşturmak için bir yol haritası belirledik. Bundan sonraki süreçte yapacağımız tüm çalışmalarda afete öncelik vereceğiz" dedi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından "Sağlıklı Kentlerde Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi" temasıyla düzenlenen 46. Olağan Meclis Toplantısı, 16-17 Ekim günlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE YAPACAĞIMIZ TÜM ÇALIŞMALARDA AFETE ÖNCELİK VERECEĞİZ"

Sürdürülebilir şehircilik, çevre dostu uygulamalar ve atık yönetimi konularının ele alındığı program konuşan Başkan Vekili Şahin Biba, yarım asırlık sürede bir şehrin 20 kattan fazla büyümesinin getirdiği sorunları herkesin tahmin edebileceğini söyledi. Bursa'nın sanayisiyle güçlü bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Vekili Biba, "Sanayinin hızla gelişmesiyle birlikte yaşanan göçün sonuçlarını acı bir şekilde deneyimliyoruz. Afetlere karşı dirençli şehirler oluşturmak için bir yol haritası belirledik. Bundan sonraki süreçte yapacağımız tüm çalışmalarda afete öncelik vereceğiz. Bir park yaparken buranın afet durumunda toplanma alanı olarak da kullanılabilmesini ve gerekli altyapıya sahip olmasını sağlayacağız. Bursa'nın ya da daha genel bir ifadeyle Türkiye'nin deprem ve diğer afetlere karşı kırılganlığını göz ardı edemeyiz" diye konuştu.

Bursa'da her gün sürdürülen toplama, taşıma ve bertaraf hizmetlerinin yanında kentin ileride ihtiyaç duyacağı altyapı üzerinde de çalıştıklarını vurgulayan Biba, "İlçe belediyelerimizin topladığı atığın işlenmesi, geri kazanılması ve kalanının uygun şekilde bertaraf edilmesi, birbirini tamamlayan işler. Bu hizmetleri yürütürken oluşan atığı azaltmanın yollarını da aramak gerekiyor. Vatandaşımız atığını evinde ayırıyorsa, toplama ve işleme düzeni de buna uygun olmalı" dedi.

Yeniden kullanılabilecek malzemenin değerlendirilmesinin hem kaynakların korunması hem de ekonomiye kazandırılması bakımından değer taşıdığını belirten Biba, hizmetin maliyetinin de konuşulması gerektiğini ifade etti. Bir tesisi kuracak kaynağın bulunması kadar çalışmasını sürdürecek bütçenin sağlanması gerektiğini de anlatan Biba, "Atık finansmanını ele alırken yatırımın yanında işletme giderlerini de hesaba katmalıyız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sıfır atık konusunda vurguladığı israfı önleme ve kaynakları verimli kullanma anlayışını da belediye hizmetlerimiz açısından yol gösterici buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa'da bu konuları önemsediklerini, ilgili çalışmalar ve projelerle katkı sunduklarını dile getiren Biba, "Batı Bölgesi Entegre Katı Atık Bertaraf projemizin uygulama imar planı meclisimizde kabul edildi. Kurumumuzdaki 'sıfır atık' uygulamalarını desteklemek için de personelimize 'çevre ve sıfır atık' eğitimi düzenledik. Bursa'daki çalışmalarımızı paylaşırken sizlerin deneyimlerini de dinlemek isteriz. Uygulamada karşılaştığımız güçlükleri açıkça konuşmanın hepimize katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Açılışın ardından "Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi" konulu ilk oturum gerçekleştirildi. SKB Danışma Kurulu Üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Feza Örüç'ün moderasyonunda yapılan panelde; İstanbul Politikalar Merkezi, Çukurova Üniversitesi Balıkçılık Temel Bilimler Bölümü'nden Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Güray Çelik ve Ege Üniversitesi İktisat Bölümü'nden Doç. Dr. Özge Kozal yer aldı.

Kaynak: ANKA
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