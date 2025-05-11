Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, DAĞDER Genel Kurulu'na Katıldı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, DAĞDER Genel Kurulu'na Katıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, DAĞDER'in 21. Dönem Olağan Genel Kurulu'na katılarak dağ yöresine yönelik yapılan hizmetleri vurguladı. Bozbey, dağ yöresinin kalkınması için DAĞDER'in önemli bir rol oynaması gerektiğini belirtti.

11.05.2025 15:50
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(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, DAĞDER'in 21. Dönem Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bir yılda dağ yöresinde birçok hizmet yaptık. Fide dağıtımından çiftçiye desteğe, siyez buğdayının alım garantisinden süt desteğine kadar birçok hizmeti bir yılda yaptık" dedi.

Bursa'nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından DAĞDER'in 21. Dönem Olağan Genel Kurulu, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 20 bin üyesi bulanan DAĞDER'in Genel Kurulu'na, Başkan Bozbey de katıldı.

Dağ bölgesi kökenli BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Orkun Gazioğlu, BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, Jeotermal AŞ Genel Müdürü Erman Aydıngün, BUSKİ Özel Kalem Müdürü Mustafa Gazioğlu ve Dağ Yöresi Koordinatörü Ersin Yaşar ile birlikte sahneye çıkan Bozbey, genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

Derneğin 40 yıl önce dağ yöresinin sorunlarına çözüm üretmek ve siyasilere ulaştırabilmek amacıyla kurulduğunu anlatan Bozbey, buna rağmen dağ yöresi nüfusunun kente kaydığını, sorunlarının da "dağ gibi yukarı çıktığını" söyledi. DAĞDER'in dağ yöresinin kalkınması ve gençlerin yöresinde kalarak katma değer üretmesi için çalışması gerektiğini belirten Bozbey, "DAĞDER, Bursa'nın geneline baktığımızda 450 bin civarında bir nüfusa sahip. Dağ yöresi insanının bu derneğe sahip çıkması gerekir. Dağ yöresinde yapılacak çok iş var. En önemlisi, dağ yöresinin tüm sorunlarını katılımcı bir anlayışla konuşarak çözüm yolları geliştirmeliyiz. Dağ yöresinin geleceği için DAĞDER'in de fonksiyonunu etkin bir şekilde ortaya koyması lazım. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bir yılda dağ yöresinde birçok hizmet yaptık. Fide dağıtımından çiftçiye desteğe, siyez buğdayının alım garantisinden süt desteğine kadar birçok hizmeti bir yılda yaptık. Bizim dağ yöresine bakış açımız çok farklıdır" diye konuştu.

"DAĞDER'in 'Dur' demesi lazım"

Belediye başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte dağı güçlendirmek ve dağın sorunlarını en aza indirgemek gerektiğinin altını çizen Bozbey, DAĞDER'in olumsuzluklar karşısında dik durması gerektiğini dile getirdi. Orhaneli Termik Santrali'ni örnek veren Bozbey, "Orada herkes zehirleniyor farkında mısınız? Geldiğimiz günden beri o santrale dikkat çektik. Bizler tekrar tekrar mühürledik. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Dağ yöresinin güzel insanları, siz zehirlenmeyi hak etmiyorsunuz. Bizler bu konuda sizlerle birlikteyiz. Sağlığınız için bu mücadeleyi veriyoruz. DAĞDER de bu noktada insanları toplayarak 'Filtreyi tak' diyebilmeli. Öte yandan dağ yöresinde yapılan gençlik merkezi, Büyükşehir'den alınarak Bakanlığa verildi. O yörede yapılan her şeyin yerelde kalması lazım. Suların kirlenmesi, kaçak yapılar gibi konularda DAĞDER'in 'Dur' demesi lazım. Olumlu konularda olduğu gibi olumsuz konularda da derneğin sesi çıkmalı. Sekiz adaya da başarılar diliyorum. Kim kazanırsa kazansın, tüm adayların kol kola girerek kazanana destek vermesi lazım. Toyunuz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, DAĞDER Genel Kurulu'na Katıldı - Son Dakika

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