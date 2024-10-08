Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Eskişehir'e Hayırlı Olsun Ziyareti Gerçekleştirdi

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey'i makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye yönelik hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey de Başkan Ünlüce'yi ziyaret etti.

Konuklarını makamında ağırlayan Ünlüce, nazik ziyareti nedeniyle Bozbey'e teşekkür etti. Başkan Bozbey de Eskişehir'in örnek bir kent olduğunu belirterek, Ünlüce'ye gösterdiği yakın ilgi ve nazik misafirperverliği için teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.