Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Ferdi Zeyrek\'in Cenaze Törenine Katıldı

Haber: Gülara SUBAŞI/ Kamera: Tunahan GÜLER

(MANİSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninde yaptığı açıklamada, "Hepimizin başı sağ olsun. Güzel bir insanı kaybettik. Hem başarılı hem çalışkandı" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninde şunları söyledi:

"Hepimizin başı sağ olsun. Güzel bir insanı kaybettik. Hem başarılı hem çalışkandı. Gerçekten geleceği olan çok güzel bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz."