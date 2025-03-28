Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: 'Koli dağıtımını doğru bulmuyorum' - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: 'Koli dağıtımını doğru bulmuyorum'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan ayı süresince düzenlenen geleneksel iftar programında, ihtiyaç sahipleri için ev ev koli dağıtımını doğru bulmadığını ifade etti. Bozbey, dayanışma içinde hareket ettiklerini, emekliler ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını söyledi.

28.03.2025 12:39  Güncelleme: 13:39
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(BURSA)– Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Ben ev ev koli dağıtılmasını doğru bulmuyorum. 20 sene Nilüfer'de yöneticilik yaptım. Bu konulara girmedim. Biz 'bir elin verdiğini, diğer elin görmemesi' şeklinde destekler yapıyoruz. Emeklilerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ramazanın bereketini her anlamda yaşadık" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programları, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi ile devam etti. Demirtaş Meydanı'nda düzenlenen iftar programına, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı. İftar öncesinde masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Bozbey, iletilen talep ve önerileri dinleyerek çözüm yollarını anlattı. Karagöz Gölge Oyunu gösterisi ve Orkestra Şube Müdürlüğü'nün tasavvuf müziği dinletisinin ardından akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.

Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan ayının başından bugüne kadar dayanışmanın en güzel örneklerini sunduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 17 ilçede düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştıklarını belirtti. 3 farklı noktada kurulan iftar alanlarında her gün binlerce vatandaşı ağırladıklarını anlatan Başkan Bozbey, iftara yetişemeyenlere iftariyelikleri ulaştırdıklarını ifade etti. Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine koli dağıtmadıklarını dile getiren Başkan Bozbey, "Ben ev ev koli dağıtılmasını doğru bulmuyorum. 20 sene Nilüfer'de yöneticilik yaptım. Bu konulara girmedim. Biz 'bir elin verdiğini, diğer elin görmemesi' şeklinde destekler yapıyoruz. Emeklilerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ramazanın bereketini her anlamda yaşadık" diye konuştu.

Kentin tüm ihtiyaçlarını bildiklerini ve yakından ilgilendiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek sorunları en aza indireceklerini belirtti. Arıtma tesisiyle ilgili projeye yakında başlayacaklarını ifade eden Başkan Bozbey, "Demirtaş'ın ve bölgesindeki mahallelerin yaşadığı sorunları biliyoruz. Hepsini tek tek çözüyoruz. Çocuklar başta olmak üzere herkesin yüzünü güldürmek için çalışıyoruz. Verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramınız mübarek olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: 'Koli dağıtımını doğru bulmuyorum' - Son Dakika

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