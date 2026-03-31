Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de Aralarında Bulunduğu 59 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de Aralarında Bulunduğu 59 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

31.03.2026 08:54  Güncelleme: 09:15
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma, rüşvet ve imar kirliliği suçlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla 55 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlandı.

(ANKARA) - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında 55 kişinin gözaltına alındığı, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet,suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlamaları iddiasıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınanlar arasında Mustafa Bozbey'in eşi, kızı, kardeşleri ve iş insanları da bulunuyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa Bozbey, Turgay Erdem ve bir kısım belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edilmesi üzerine,"

Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 31 Mart 2026 tarihinde aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eski Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem'in de (tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda; 55 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı,

Şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü..."

Kaynak: ANKA

