Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Biba'dan Bayram Arifesinde Şehitlik ve Esnaf Ziyareti

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Kurban Bayramı arifesinde hem esnafı ziyaret etti hem de Hamitler Mezarlığı ve Pınarbaşı Şehitliği'nde şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kurban Bayramı arifesinde şehitler için dua edip şehit mezarlarına karanfil bırakan Başkan Vekili Biba, eski Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle de Gürsu Eski Mezarlığı'ndaki mezarı başında dua etti.

Biba, mezarlık ziyaretlerinin ardından Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi esnafıyla bir araya geldi. Esnafın Kurban Bayramı'nı kutlayan Biba, hayırlı işler temennisinde bulundu. Biba, ziyaret sırasında sohbet ettiği vatandaşların da bayramını kutlayarak sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram geçirmelerini diledi.

İTFAİYE PERSONELİ'NE BAYRAM ZİYARETİ

Biba, Kurban Bayramı öncesinde Küçük Sanayi İtfaiye Grubu'nu ziyaret ederek, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı personelin bayramını da kutladı. Görev başındaki itfaiye personeliyle bir araya gelen Biba, ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, tüm personele huzurlu ve kazasız bir bayram temennisinde bulundu.

Ziyarette itfaiye personeliyle sohbet eden Biba, bayram süresince vatandaşların can ve mal güvenliği için görev başında olacak ekiplere kolaylıklar diledi.