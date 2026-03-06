Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancıklıları Aynı Sofrada Buluşturdu - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancıklıları Aynı Sofrada Buluşturdu

06.03.2026 10:31  Güncelleme: 10:54
Ramazan ayını 17 ilçede düzenlenen iftar programlarıyla renklendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancıklıları aynı sofrada buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, iftar programlarına Harmancık ile devam etti. Harmancık Kapalı Spor Salonu'ndaki programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, CHP Harmancık ilçe Başkanı Mustafa Güleç, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Başkan Vekili Gazioğlu, Harmancık ilçesinde aynı sofrada buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Ramazanın paylaşmanın, dayanışmanın ve gönülden gönüle olmanın ayı olduğunu vurgulayan Gazioğlu, aynı ekmeği bölüşmenin ve aynı duaya amin demenin kardeşlik duygularını güçlendirmek olduğunu anlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kentin her köşesinde olduğu gibi Harmancık'ta da yüzleri güldürmek için çalıştığını söyleyen Gazioğlu, tüm vatandaşlara hayırlı ramazanlar diledi.

Arıkan ise ramazan ayının yaşandığı bir atmosferde dünyanın birçok yerinde müslüman kanının döküldüğünü belirterek, savaşların bir an önce son bulmasını temenni etti. Güleç de iftar programı dolayısıyla Bozbey'e teşekkür etti.

Gazioğlu, Arıkan ve beraberindekiler, teravih namazının ardından Harmancık Merkezi Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

