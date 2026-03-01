Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Türkiye'ye Örnek Olacak Şekilde Paylaşma ve Dayanışmanın En Güzel Örneklerini Uyguluyoruz"

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mustafakemalpaşa'da düzenlediği iftar programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere her zaman destek olduklarını belirtti; sosyal desteklerle 60 bin insana ulaştıklarını dile getirdi. Bozbey, " Türkiye'ye örnek olacak şekilde paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini uyguluyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel iftar programlarını Mustafakemalpaşa ile sürdürdü. Mustafakemalpaşa Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen iftar programına Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, CHP İlçe Başkanı Gökhan Demir, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bozbey, 17 ilçede düzenledikleri kardeşlik sofralarında Bursalılarla bir araya gelmeye devam ettiklerini belirtti. Mustafakemalpaşa'nın üretimin ve emeğin kenti olduğunu vurgulayan Bozbey, şöyle konuştu:

"Alın terinin ilçesidir. Verimli topraklarıyla, çalışkan insanlarıyla Bursamızın lokomotif ilçelerinden birisidir. Göreve geldiğimizde üreticilerimizi asla yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere hep destek verdik, destek olmaya da devam edeceğiz. Sosyal desteklerimiz 60 bin civarında insanımıza ulaşıyor. Türkiye'ye örnek olacak şekilde paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini uyguluyoruz. Bizler Bursalıları seviyoruz. Mustafakemalpaşa Belediyesi ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hayırlı ramazanlar diliyorum."

İftar programının ardından Bozbey ve beraberindekiler, Orta Mahallesi'ni ve Orta Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kalkınma Derneği'ni ziyaret ederek halkın taleplerini dinledi. Bozbey, teravih namazının ardından Şeyh Müftü Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Mustafakemalpaşa ilçesi Durumtay, Çeltikçi ve Güllüce köylerini de ziyaret ederek köylülerle bir araya gelen Bozbey, Büyükşehir Belediyesi'nin Durumtay Mahallesi'ne kazandırdığı halı sahada da gençlerle buluşarak hayırlı olmasını diledi.