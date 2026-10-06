Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl\'de 7 km\'lik imar yolunda sathi kaplamaya başladı

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni imar yolları kapsamında İnegöl'e kazandırdığı 7 kilometrelik güzergahta sathi kaplama çalışmasına başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede yol ağını güçlendirmek amacıyla başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, geçen altı ayda toplam 380 kilometreden fazla sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Saha taramaları sonunda tespit edilen noktalara yönelik hazırlanan planlama dahilinde çalışan ekipler, ekim ayında da yol yenileme faaliyetine devam etti.

YENİ YOLLARLA ULAŞIM RAHATLAYACAK

İnegöl'ün Akhisar Mahallesi'nde fabrikaların yoğun olarak bulunduğu 105 Ada bölgesinde ulaşımı rahatlatacak yeni imar yolu operasyonu devam ediyor. Toplam 7 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde planlanan yeni yolun yapımı etaplar halinde sürerken, ekipler güzergahın ulaşım altyapısını güçlendirmek için yoğun messai harcıyor. Bu kapsamda özellikle fabrikaların ve sanayi tesislerinin yoğun olduğu bölgede ulaşımın daha güvenli, düzenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.