Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl'de 7 km'lik imar yolunda sathi kaplamaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl'de 7 km'lik imar yolunda sathi kaplamaya başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl\'de 7 km\'lik imar yolunda sathi kaplamaya başladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl'de 7 kilometrelik yeni imar yolu güzergahında sathi kaplama çalışması başlattı. Çalışma, Akhisar Mahallesi'ndeki 105 Ada bölgesinde fabrikaların yoğunlaştığı alanda ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor.

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni imar yolları kapsamında İnegöl'e kazandırdığı 7 kilometrelik güzergahta sathi kaplama çalışmasına başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede yol ağını güçlendirmek amacıyla başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, geçen altı ayda toplam 380 kilometreden fazla sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Saha taramaları sonunda tespit edilen noktalara yönelik hazırlanan planlama dahilinde çalışan ekipler, ekim ayında da yol yenileme faaliyetine devam etti.

YENİ YOLLARLA ULAŞIM RAHATLAYACAK

İnegöl'ün Akhisar Mahallesi'nde fabrikaların yoğun olarak bulunduğu 105 Ada bölgesinde ulaşımı rahatlatacak yeni imar yolu operasyonu devam ediyor. Toplam 7 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde planlanan yeni yolun yapımı etaplar halinde sürerken, ekipler güzergahın ulaşım altyapısını güçlendirmek için yoğun messai harcıyor. Bu kapsamda özellikle fabrikaların ve sanayi tesislerinin yoğun olduğu bölgede ulaşımın daha güvenli, düzenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA
Bursa Büyükşehir BelediyesiAkhisarİnegölUlaşımGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
Motorine dev indirim Gece yarısı pompaya yansıdı Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı
Yıllardır raflarda görüyorduk Artık tüm marketlerden kaldırılıyor Yıllardır raflarda görüyorduk! Artık tüm marketlerden kaldırılıyor
Kocaeli’de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk Kocaeli'de mide bulandıran görüntü: Artık ailemizle bile çıkamaz olduk
Fon soruşturmasında “pişmanlık“ sürprizi Yüzde 90’ı geri adım attı Fon soruşturmasında "pişmanlık" sürprizi! Yüzde 90'ı geri adım attı
A Milli Takım’da tarihi düşüş Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık A Milli Takım'da tarihi düşüş! Tam 38 yıl sonra kabusu yaşadık
10:02
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti
Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
09:40
5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya
5 öğrencinin bıçaklandığı ortaokuldan ilk görüntüler: Bu rezalete bak ya
09:28
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı
İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 5 öğrenciyi bıçakladı
09:13
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
09:11
Fon krizinin en büyük rakamı Fatma Betül Sayan’ı 10’a katladı ama firari
Fon krizinin en büyük rakamı! Fatma Betül Sayan'ı 10'a katladı ama firari
09:02
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 10:17:39. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl'de 7 km'lik imar yolunda sathi kaplamaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei