Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Nilüfer Gümüştepe'ye 10 Bin Metreküplük Yeni Su Deposu

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Gümüştepe'ye inşa ettiği 10 bin metreküplük yeni su deposuyla sekiz mahallenin su sorununu kalıcı olarak ortadan kaldırıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Kentimizin artan ihtiyacına yanıt veren altyapı yatırımlarımızı planlı, kalıcı ve sürdürülebilir şekilde hayata geçiriyoruz" dedi.

Kentin içme suyu altyapısını güçlendirecek önemli bir projeyi daha hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temiz ve sağlıklı suya erişimi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde 10 bin metreküplük yeni su deposu inşa ediliyor.

Tesisin devreye girmesiyle Üçevler, Demirci, Gümüştepe, Çalı, Yaylacık, Tahtalı, Çamlıca ve Kültür mahalleleri başta olmak üzere geniş bir bölgede su kesintisi ve basınç yetersizliği gibi sorunlar tamamen ortadan kaldırılacak. Su deposu inşaatında prekast döşeme imalatı ve manevra odası imalatları da tüm hızıyla devam ediyor.

Bozbey de çalışmaları yerinde incelerken, BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu ve BUSKİ yetkililerinden bilgi aldı. Yıllardır bölgede yaşanan basınç sorununun inşa edilecek su deposuyla birlikte ortadan kalkacağını belirten Bozbey, 10 bin metreküplük su deposunu mayıs ayında hizmete almayı planladıklarını dile getirdi.

Yüksek katlarda oturan vatandaşların su sorununu tamamen çözmüş olacaklarını anlatan Bozbey, "Yapımını sürdürdüğümüz su deposunda fiziki ilerleme yüzde 80 seviyesine ulaştı. Tesis, D17 deposuyla entegre çalışarak kentimizin batısındaki toplam sekiz mahalleye kesintisiz ve güçlü içme suyu temini sağlayacak. Suyumuzu önemsiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ olarak halkımız için çalışıyoruz. Kentimizin artan ihtiyacına yanıt veren altyapı yatırımlarımızı planlı, kalıcı ve sürdürülebilir şekilde hayata geçiriyoruz" diye konuştu.