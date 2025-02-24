Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarihi İpek Han'ı Yeniden Hayata Döndürdü

Güncel

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, tarihi İpek Han'ı yürütülen çalışmalarla eski haline kavuşturdu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 2 bin 620 metrekarelik alanda bulunan kubbeler sökülerek değiştirildi. Yaklaşık 25 milyon TL harcanan projede 220 ton kurşun kullanıldı.

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla eski haline kavuşuyor. Tarihi hanlarda restorasyon çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda tarihi İpek Han'ı eski kimliğine kavuşturdu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında tarihi yapının bakım onarımı yapılarak cephe yenileme çalışmaları tamamlandı. 2 bin 620 metrekarelik alanda bulunan kubbeler sökülerek tamamen değiştirildi. 220 ton kurşun kullanılarak çatı kaplaması bitirilirken, proje için yaklaşık 25 milyon TL harcandı.

"Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için de mücadele ediyoruz"

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren 700 yıllık Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin Osmanlı'nın ilk çarşılarından olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bölgenin hala sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi. Bursa'nın daha çok bölgesiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasını istediklerini belirten Başkan Bozbey, ancak bu şekilde uluslararası arenada tanınırlığı artırabileceklerini ifade etti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı aracılığıyla tarihi yapılarda önemli çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Başkan Bozbey, "Bursa, 1,4 olan geceleyen turist sayısı ile turizmden en az payı alan kentlerden bir tanesi. Bizler bu oranı artırmak için çalışıyoruz. Hanlar Bölgesi'nin 24 saat yaşamasını hedefliyoruz. Bu kapsamda İpek Han'ın bakım onarım ve cephe yenileme çalışmaları tamamlandı. Kubbeleri sökülerek değiştirildi. Kurşun çatı kaplaması için 220 ton kurşun kullanıldı. Tarihimizi tekrar ayağa kaldırırken, Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için de mücadele ediyoruz" dedi.