Bursa Büyükşehir Belediyesi Yaz Sezonuna Hazırlıklarını Tamamlıyor - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Yaz Sezonuna Hazırlıklarını Tamamlıyor

07.06.2025 10:59  Güncelleme: 11:37
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran'da başlayacak yaz sezonu için 24 halk plajını hazırlamak amacıyla temizlik, bakım onarım ve kum takviyesi çalışmalarını sürdürüyor. Plajların güvenliği için cankurtaranlar görev yapacak ve su kalite takibi yapılacak.

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, sahillerini 15 Haziran gününde başlayacak yaz sezonuna hazır hale getiriyor. Kış aylarında oluşan kirliliğin temizlendiği, çevre, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığı ve kum takviyelerinin yapıldığı plajlar, bu sezon da kent içinden ve kent dışından gelen misafirlere keyifli bir tatil imkanı sunacak.

Bursa'nın sahil kenti kimliğini öne çıkartarak yaz turizminden hak ettiği payı alabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 24 adet halk plajını yaz aylarına hazır hale getiriyor. 115 kilometrelik deniz ve 162 kilometrelik göl kıyısı bulunan Bursa'nın sahillerinde kaliteyi giderek yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran gününe kadar sorumluluk alanındaki halk plajlarında çalışmalarını tamamlayacak.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü'ne bağlı 224 personel ve 41 adet araçla kış aylarında oluşan atıklar büyük bir titizlikle temizlendi. Kum kayıpları için takviye, kum serme, tesviye işlemleri ile birlikte halk plajlarında bulunan 95 adet duş ve 87 adet soyunma kabininin bakımı ve onarımı tamamlandı.

Bursalılar Büyükşehir Belediyesi'nin görevlendirmiş olduğu cankurtaranlar sayesinde plajları güvenle kullanabilecek. Yüzme sezonu boyunca plajlarda oluşan mevsimsel kirlilikler de ekipler tarafından günlük olarak temizlenecek. Yine uzman ekipler tarafından su kalitesinin takibi yapılacak. Vatandaşlardan gelen öneri ve şikayetler ise ekipler tarafından değerlendirilerek gerekli çalışmalar anında yapılacak.

"Vatandaşımızın, kentimizin güzelliklerden eşit şekilde faydalanması için çalışıyoruz"

Bursa'nın tarih, doğa ve kültür kenti olmasının yanında sahil kimliğinin de önemli olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sorumluluk alanlarındaki kıyı kesimlerini yaz sezonuna hazırlamak için yoğun çalışmalar yapıldığını belirtti. Kent içinden ya da kent dışından gelen vatandaşların uzaklara gitmeden Bursa'da da denizin ve yazın keyfini çıkarabilmesini istediklerini söyleyen Bozbey, "Plajlarımızın kalitesinin artırılması, kıyılarımızın daha konforlu hale getirilmesi ve deniz turizminin yaygınlaştırılması için yatırımlarımıza öncelik veriyoruz. Tüm plajlarımızda halkımızı gülümseten çalışmalara imza atarak 'yeşil, beyaz, mavi kent' hedefimize doğru güvenli şekilde ilerliyoruz. Her bir vatandaşımızın, kentimizin güzelliklerden en iyi ve eşit şekilde faydalanması için çalışıyoruz. Bursamız her geçen gün daha da gelişiyor ve güzelleşiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi Yaz Sezonuna Hazırlıklarını Tamamlıyor - Son Dakika

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