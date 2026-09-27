Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Düzenci, 57 yıl sonra düzenlenen kupada üçüncü oldu

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Alperen Düzenci, 57 yıl aradan sonra düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde üçüncü oldu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından 57 yıl aradan sonra düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'na, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ev sahipliği yaptı. 8 başpehlivan ve 84 pehlivanın yer aldığı organizasyonun finalinde Mustafa Taş'ı yenen Orhan Okulu başpehlivan oldu.

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Alperen Düzenci de er meydanına çıktı. Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde Bursa'yı temsil eden Düzenci, üçüncü olma başarısı gösterdi. Düzenci, "Seneye daha iyi hazırlanıp başpehlivanlığa bir adım daha yaklaşacağım inşallah" dedi.