Bursa'da 16.75 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bursa'da 16 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, A.G. ve İ.T'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, A.G. ve İ.T'yi yakaladı.

Şüphelilere ait çekici aracında yapılan aramalarda, ön konsolda ve alt iskeletine gizlenmiş 15 kilogram esrar ile 1 kilogram 750 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

İfadeleri alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen A.G. ve İ.T, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.