Bursa'da 2 Firari Hükümlü ve 163 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da 2 Firari Hükümlü ve 163 Şüpheli Yakalandı

Bursa\'da 2 Firari Hükümlü ve 163 Şüpheli Yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için 2 hafta süresince çalışma yürüttü. Uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (33) ile hırsızlık suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü A.T. (32) yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, farklı suçlardan aranan 163 şüpheli de yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

14.02.2024 10:17  Güncelleme: 10:18
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Bursa'da polis ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü ile 163 şüpheli yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 2 hafta süresince çalışma yürüttü.

Uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (33) ile hırsızlık suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü A.T. (32) yakalanarak, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince farklı suçlardan aranan 163 şüpheli de yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bursa'da 2 Firari Hükümlü ve 163 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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