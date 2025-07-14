Bursa\'da 2 Katlı Evde Yangın

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Sadağı Mahallesi'nde 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.