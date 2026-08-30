Bursa'da 2 Tüfek Bombası Bulundu
Orhangazi'de boş arazide 1897 yapımı 2 tüfek bombası bulundu, jandarma güvenlik önlemleri aldı.
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde boş arazide patlamamış 2 tüfek bombası bulundu.
Kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde tarlasının yakınındaki boş arazide 2 mühimmat gören vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, alan güvenlik çemberine alındı. İlk incelemede; mühimmatların 1897 yılında üretilen Fransız yapımı tüfek bombaları olduğu tespit edildi. Mühimmatın uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edilmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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