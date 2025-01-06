Bursa'da 2024 Yılında Uyuşturucu Operasyonları: 1179 Tutuklama - Son Dakika
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Bursa'da 2024 Yılında Uyuşturucu Operasyonları: 1179 Tutuklama

Bursa\'da 2024 Yılında Uyuşturucu Operasyonları: 1179 Tutuklama

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılı içerisinde düzenlediği narkotik operasyonlarında 628 kilogram uyuşturucu ve 1 milyon 56 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. 1179 şüpheli tutuklandı.

06.01.2025 12:06  Güncelleme: 12:08
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BURSA'da 2024 yılında düzenlenen narkotik operasyonlarında 628 kilogram uyuşturucu ile 1 milyon 56 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1179 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilerin, suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik, 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, 316 kilo 750 gram metamfetamin, 182 kilo 200 gram esrar, 93 kilo 300 gram bonzai, 10 kilo 430 gram bonzai ham maddesi, 25 kilo 390 gram kokain, 898 bin sentetik hap, 131 bin ecstasy hap, 27 bin captagon hap, 2 bin 853 kök Hint keneviri, 224 ruhsatsız tabanca, 69 ruhsatsız tüfek, 3 bin 497 fişek ele geçirildi. 'Suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklama' suçu kapsamında yürütülen 22 ayrı soruşturmada ise 11 ev, 17 araç, 2 arsa, 500 gram altın ile 1 milyon 283 bin 545 TL'ye el konuldu.

2024 yılı genelinde düzenlenen narkotik operasyonlarında, yakalanıp gözaltına alınan şüphelilerden 1179'u tutuklanırken, 429 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 2024 Yılında Uyuşturucu Operasyonları: 1179 Tutuklama - Son Dakika

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