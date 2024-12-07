Bursa\'da 5 Katlı Apartmanda Yangın: 1 Aylık Bebek Dumandan Etkilendi

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın en üst katında yangında 1 aylık bebek, dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi, Yenişehir Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 araçla alevlere müdahale eden ekipler yangını kısa süre içerisinde söndürürken, Suriye uyruklu ailenin 1 aylık bebeği İmadeddin B. dumandan etkilendi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İnegöl (Bursa),