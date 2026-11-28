Bursa'da polis ekipleri tarafından haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 firari hükümlü, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinin katıldığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün destek verdiği operasyonda 210 personel ve 60 ekip görev aldı.

50 adrese yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten yaralama, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu madde ticareti yapma gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 27 firari hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.