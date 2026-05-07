Bursa'da 7 Aranan Kişi Yakalandı - Son Dakika
Bursa'da 7 Aranan Kişi Yakalandı

07.05.2026 16:01
Bursa'da 4 ay ile 45 yıl arası hapis cezası olan 7 kişi çeşitli suçlardan yakalandı.

BURSA'da haklarında 4 ay ile 45 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilere yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, 'Kasten öldürme' suçundan 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B., ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı. Ekiplerce sürdürülen operasyonlarda ayrıca 'Dolandırıcılık', 'Hırsızlık' ve 'Nitelikli cinsel saldırı' suçlarından toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş., 'Hırsızlık' suçundan 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.A., 'Yağma' suçundan 10 yıl hapis cezası ve 19 suç kaydı bulunan M.K., 'Hırsızlık' suçundan 8 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan G.O. ile 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından 4,5 yıl hapis cezası bulunan A.G. de yakalanıp, gözaltına alındı. 'Tehdit' suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası ve 54 suç kaydı bulunan A.T. (49) ise saklandığı çatı katında yakalandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 16:03:09. #.0.5#
