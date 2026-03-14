Bursa'da 7 Yıl Sonra Bulunan Çocuk ve Babaannesi - Son Dakika
Bursa'da 7 Yıl Sonra Bulunan Çocuk ve Babaannesi

Bursa\'da 7 Yıl Sonra Bulunan Çocuk ve Babaannesi
14.03.2026 18:20
Kayıp ihbarıyla bulunduğu evdeki çocuğun babaannesi, savcılığa ifade verdi ve süreç hakkında detaylar paylaştı.

Bursa'da 2019 yılında kayıp ihbarında bulunulan ve kurulan özel ekibin gerçekleştirdiği operasyonla 7 yıl sonra bir evde bulunan çocuğun soruşturma kapsamında tutuklanan babaannesinin savcılık ifadesine ulaşıldı.

Babaanne H.S, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadesinde, oğlu Umut K'nin Almanya'da beraberlik yaşadığı R.S'den çocuğu olduğunu anlattı.

R.S'nin uyuşturucu madde kullandığını iddia eden babaanne H.S, bu sebeple kadının Almanya'da sosyal hizmetler kontrolüne alındığını savundu.

Oğlunun kendisini arayıp söz konusu dönemde 1 yaşında olan çocuğu N.S'nin devlet korumasına alınabileceğini söylediğini aktaran H.S, bir süre sonra oğlunun Türkiye'ye dönme kararı aldığını belirtti.

H.S, Türkiye'ye döndükten yaklaşık 1 ay sonra R.S'nin Almanya'ya gitmek istediğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bu durum Umut ile arasında tartışma başlattı. Hatta bu süreçte R.S, Almanya'da tanıdığı 2 Türk arkadaşını da destek için çağırmıştı. Tam tarihini hatırlamamakla birlikte dosyada geçen olayın ilk günü Umut beni telefonla arayarak R.S'yi ikna edemediğini, çocuğu alıp evden uzaklaştırmamı istedi. İlk önce aralarını yapmaya çalıştım ancak Umut çok kararlıydı. Hemen torunum N.S'yi hazırlayarak komşum olan ancak şu an ismini hatırlayamadığım Azerbaycanlı bir kadının yardımıyla Karacabey Boğazı'nda bulunan halam Emine'nin evine giderek Umut'u bekledik."

H.S, daha sonra oğlunun çocuğu aldığını ve onlardan 1 yıl boyunca haber alamadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bir süre sonra parası bitince arkadaşları aracılığıyla para istiyordu. Kendilerine para gönderiyordum. Bildiğim kadarıyla Umut bu süre zarfında Adana, Mersin gibi yerlerde adres değiştirmiş. Ben onlara uzun bir süre maddi yardım yaptım ancak yaklaşık 4 yıl sonra Umut ve N.S. ile Gemlik'te buluştuk. Onlar gelmeden kalacakları her şeyi ayarlamıştım. Kendime de Kurşunlu'daki evi tutmuştum. Bu süre zarfında takip edilmemek için Umut ve N.S. evden çıkmıyorlardı. Ben kendilerinin ihtiyaçlarını gideriyordum. Birkaç yıl bu şekilde yaşadıktan sonra Umut hastalandı. Kendisine hastaneye gitmesini söyledim ancak yakalanacağını düşünerek hastaneye gitmeyi tedavi olmayı reddetti. 27 Mayıs 2024 günü de Kurşunlu'daki evimdeyken fenalaşarak hayatını kaybetti."

"N.S'yi hiçbir zaman yanımdan ayırmadım"

Cenaze işleri için torunuyla Mustafakemalpaşa ilçesine geldiklerinde yakalanma endişesiyle birkaç kez adres değiştirdiğini anlatan H.S, "Çeşitli yerlerde evler aradım. Bir süre sonra hakkımdaki yakalama kararı nedeniyle yakalandım. Sonrasında adliyedeki adli işlemlerden sonra serbest bırakıldım. Haftada bir imza için emniyete gitmeye başladım. Sonrasında kalmak için farklı yerler aramaya başladım. Bu süreçte ailemden hiçbir şekilde yardım almadım. Bu süre içerisinde N.S'yi hiçbir zaman yanımdan ayırmadım. Gece dışarı çıktığımda bir bayan arkadaşımın yanına bırakıyordum." ifadelerini kullandı.

H.S, bir süre Mustafakemalpaşa çevresinde bulunan adresini bilmediği prefabrik yerde kaldıklarını ifade ederek, orada kolay bulunabileceğini düşünüp tekrar adresini değiştirmek istediğini, uygun olan tek kişinin de halasının oğlu olan R.M'nin evi olduğunu anlattı.

Onun evine giderken kendisiyle iletişim kurmadığını belirten H.S, şunları ifade etti:

"Anahtarı koyduğu yeri biliyordum. Mecbur kaldığım için anahtarı oradan alarak evin içerisine girdim. Kendisi de benim mecburiyetimi gördüğü için bize kalmak için imkan sağladı. Onun bu konuyla alakası yoktur. Yaklaşık 1 aydır bu evde N.S. ile birlikte kaldık. Yakalanırız korkusuyla N.S'yi dışarı çıkarmazdım. Prefabrik evden N.S'yi kuzenim R.M'nin evine kız kıyafetleri giydirerek gizlemek suretiyle getirdim. Durumumuzdan dolayı okula kayıt ettiremedim ancak evimizdeki imkanlarla internetten her türlü ders programını indirip öğretmeye çalışıyordum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Çocuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 7 Yıl Sonra Bulunan Çocuk ve Babaannesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa'da 7 Yıl Sonra Bulunan Çocuk ve Babaannesi - Son Dakika
