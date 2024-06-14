Bursa'da 700 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Bursa'da 700 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bursa'da 2 bin 25 okulda eğitim gören 699 bin 229 öğrenci, karnelerini alarak 3 aylık tatile çıktı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın elinden karnelerini alan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Vali Demirtaş, öğrenci ve öğretmenlerin dinlenmeleri, kitap okumaları ve kültürel geziler yapmaları gerektiğini belirtti. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı sona ererken, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri de açıklandı.

14.06.2024 13:44
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Bursa'da 700 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

BURSA - Bursa'da 2 bin 25 okulda eğitim gören 699 bin 229 öğrenci, karnelerini alarak 3 aylık tatile çıktı.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı, Hürriyet Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulunda gerçekleştirilen karne töreni ile sona erdi. Bursa'daki 2 bin 25 okulda eğitim gören 699 bin 229 öğrenci, karnelerini alırken, 24 bin 762 derslikte eğitim veren 42 bin 129 öğretmen de yaz tatiline girmiş oldu. Öğrenciler karnelerini Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın elinden aldı. Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Bursa Valisi Demirtaş, "Öğrenci ve öğretmenlerin çok iyi dinlenmesi gerekiyor. Çocukların özellikle haftada bir tane kitap okumaları gerekiyor. Kültürel geziler yapmaları gerekiyor. Gelecek eğitim öğretim yılına hazırlanmaları gerekiyor" dedi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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Kaynak: İHA

Mahmut Demirtaş, Bursa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 700 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

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