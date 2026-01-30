Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Çevreci ve Ekonomik Üretim

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele, kaynakların verimli kullanımı ve maliyetlerin azaltılması hedefleri doğrultusunda Tarım Peyzaj AŞ bünyesindeki Sıvı Gübre Üretim Tesisi'nde AdBlue üretimine başladı. Ürünün tamamı, belediyenin hizmet araçlarında kullanılarak, maliyet oluşmasının önüne geçildi.

Dizel araçlarda egzoz gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla kullanılarak çevre dostu bir çözüm sunan AdBlue, özellikle toplu taşıma araçlarının ve ağır vasıtaların neden olduğu hava kirliliğini düşürerek, çevre ve insan sağlığının korunmasına katkı sağlıyor.

Deneme aşamasında 22 ton üretim yapılırken, günlük 10 ton, aylık 250 ton ve yıllık 2500 ton üretim kapasitesine ulaşıldı. Kurulması planlanan AdBlue üretim tesisiyle birlikte ise kapasitenin iki katına çıkarılması hedefleniyor. Yaklaşık bir milyon 500 bin lira yatırım maliyetiyle hayata geçirilmesi öngörülen proje ile kurum içi tüketimde maliyetlerin azaltılması ve dış satışlar yoluyla gelir elde edilmesi amaçlanıyor.