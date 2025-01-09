Bursa\'da Adres Sorusu Üzerine Silahlı Saldırı

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BURSA'da F.M., adres sorduğu Ercan Ö.'yü (53), bilmediğini öfkeli bir şekilde söylediği gerekçesiyle tabanca ile vurarak bacağından yaraladı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Temel Sokak'ta meydana geldi. F.M., iddiaya göre adres sorduğu Ercan Ö.'nün sinirli bir şekilde cevap verip, bilmediğini söylemesi üzerine yanındaki tabanca ile 3 el ateş açtı. Sağ dizinin altına isabet eden kurşunla yaralanan Ercan Ö. yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Yaralı çevredekiler tarafından bir kafeye taşınırken, ilk müdahalesi kafe işletmecileri ve çalışanlarınca yapıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ercan Ö., ambulansla kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Barış YILMAZ/ BURSA,