Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Numarataj Karmaşasına Özel Çalışma

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşanan adres ve numarataj karmaşasını ortadan kaldırmak amacıyla çalışma başlattı.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya, 17 ilçe belediye temsilcileri ile BUSKİ, UEDAŞ, AKSAGAZ ve PTT yetkilileri katıldı. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, vatandaşların belediye hizmetlerine daha hızlı ve sorunsuz şekilde ulaşabilmesi için kullanılan dijital sistemler ele alındı.

"WebCBS", "Parsel Sorgu" ve "Kent Rehberi" gibi uygulamaların sağlıklı çalışabilmesi için adres ve harita bilgilerinin tüm ilçelerde doğru, eksiksiz ve güncel olması gerektiği vurgulanarak bu sayede vatandaşların işlemlerinin kolaylaşacağı ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçleneceği belirtildi."

Toplantıda, sadece veri toplamanın değil, bu verileri analiz ederek karar süreçlerinde kullanılabilir hale getirmenin hedeflendiği ifade edilirken, bununla birlikte kentte daha hızlı, doğru ve etkin hizmet sunulmasının amaçlandığı belirtildi.