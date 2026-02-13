Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Numarataj Karmaşasına Özel Çalışma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Numarataj Karmaşasına Özel Çalışma

13.02.2026 10:32  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kenti daha iyi hizmet sunabilmek için adres ve numarataj sorunlarını çözmek amacıyla toplantı gerçekleştirdi. Dijital sistemlerin etkin kullanımı vurgulandı.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşanan adres ve numarataj karmaşasını ortadan kaldırmak amacıyla çalışma başlattı.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıya, 17 ilçe belediye temsilcileri ile BUSKİ, UEDAŞ, AKSAGAZ ve PTT yetkilileri katıldı. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, vatandaşların belediye hizmetlerine daha hızlı ve sorunsuz şekilde ulaşabilmesi için kullanılan dijital sistemler ele alındı.

"WebCBS", "Parsel Sorgu" ve "Kent Rehberi" gibi uygulamaların sağlıklı çalışabilmesi için adres ve harita bilgilerinin tüm ilçelerde doğru, eksiksiz ve güncel olması gerektiği vurgulanarak bu sayede vatandaşların işlemlerinin kolaylaşacağı ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçleneceği belirtildi."

Toplantıda, sadece veri toplamanın değil, bu verileri analiz ederek karar süreçlerinde kullanılabilir hale getirmenin hedeflendiği ifade edilirken, bununla birlikte kentte daha hızlı, doğru ve etkin hizmet sunulmasının amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Numarataj Karmaşasına Özel Çalışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Icardi’nin geleceği ne olacak Dursun Özbek tarih verip duyurdu Icardi'nin geleceği ne olacak? Dursun Özbek tarih verip duyurdu

13:21
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi Artık 6 bin TL cezası var
Göçmenlerin geleneği ülkeyi bu hale getirdi! Artık 6 bin TL cezası var
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
11:54
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
Kenti sel aldı, dünyaca ünlü sahilde kıyıya dana vurdu
11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:28
Süper Lig’in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 13:33:33. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Numarataj Karmaşasına Özel Çalışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.