Bursa'da ağabeyini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis verildi.
Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Oğuz Ermiş (41) ve taraf avukatları katıldı.
Ermiş savunmasında, husumetli oldukları Engin Altın'la karşılaşması üzerine yaşanan tartışma sonrası olayın gerçekleştiğini anlattı.
Mahkeme heyeti, sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırılmasını kararlaştırdı.
Maktul Engin Altın, geçen yıl 26 Nisan'da aralarında borç meselesi nedeniyle husumet bulunan sanığın ağabeyi Uğur Ermiş'i bıçakla yaralamış, Ermiş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Yargılandığı dava kapsamında sağlık sorunları nedeniyle denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanarak tahliye edilen Altın, geçen yıl ağustos ayında, emlakçılık yaptığı İhsaniye Mahallesi Turan Sokak'taki iş yerinin önünde silahla vurularak öldürülmüştü. Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan polis, Oğuz Ermiş'i gözaltına almıştı.
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