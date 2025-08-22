Bursa\'da Amca, Yeğenini Bıçaklayıp Arkadaşını Darbetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yeğenini bıçaklayıp arkadaşını da darbeden amca, polis ekiplerince yakalandı.

A.D, İstanbul'da bulunan ağabeyinin Musababa Mahallesi'ndeki evine geldi.

Bu sırada A.D, evde bulunan yeğeni Y.D. (15) ile arkadaşı B.S. (17) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında yanından bulunan bıçakla yeğenini göğsünden yaralayan amca, arkadaşını da darbetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk, tedavi altına alındı.

Polis tarafından yakalanan şüpheli A.D'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.