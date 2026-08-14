Bursa\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

BURSA'da çıkan anız yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına aldı. Dumanların ulaştığı kara yolunda, sürücülerin araçlarıyla ilerlemekte güçlük çektiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nilüfer ilçesi İrfaniye Mahallesi, Bursa-İzmir kara yolunda saat 16.00 sıralarında anız yangını çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle büyürken, yangına ekipler müdahale etti. Polislerin yolu trafiğe kapattığı bölgede, kara yoluna ulaşan duman nedeniyle bazı sürücülerin görüş mesafesinin azaldığı ve zorlukla ilerledikleri anlar, güzergahta seyir halindeki kişilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.