Bursa\'da Anız Yangını Ormana Sıçradı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Demirboğa Mahallesi'nde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın 3 helikopter, 21 araç ve 73 personelle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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