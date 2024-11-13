Bursa\'da Araç Doğal Gaz Kutusuna Çarptı

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Bursa'da bir araç, bina girişindeki doğal gaz kutusuna çarptı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen araç, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'ndeki bir binanın girişinde bulunan doğal gaz kutusuna çarptı. Sürücü daha sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve doğal gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle doğal gaz borusunun kırılması nedeniyle sızıntı meydana geldi. Ekipler, mahallenin doğal gaz hattını keserek müdahalede bulundu.

Borunun onarılmasının ardından yeniden bölgeye gaz verilmeye başlandı.