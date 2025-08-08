Bursa'da Aşk Yazısı Korkuya Neden Oldu - Son Dakika
Bursa'da Aşk Yazısı Korkuya Neden Oldu

08.08.2025 11:51
Bir kişi, sevgilisine affettirmek için evinin önüne yazdığı su mesajıyla yangın korkusu yarattı.

BURSA'da bir kişi, tartıştığı sevgilisinin evinin önüne su ile 'Ecrin beni affet seni çok seviyorum' yazdı. Mahalleli yazının benzinle yazıldığını düşünüp, yangın çıkacağı korkusuyla polisi ararken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece, Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ecrin B. isimli kızın tartıştığı sevgilisi, konuşmak için evinin önüne geldi. Kendisini affettirmek isteyen kişi, elindeki şişede bulunan sıvıyla sokağa 'Ecrin beni affet seni çok seviyorum' yazdı. Durumu gören mahalleli, yazının benzinle yazıldığı ve çakmakla ateşe verileceği düşüncesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. Adrese polis ekipleri sevk edildi. Yazıyı suyla yazdığı belirlenen kişi, bölgeden uzaklaştırıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: BURSA,

Kaynak: DHA

