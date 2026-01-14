Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden "Atıksu Protokolü" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden "Atıksu Protokolü"

14.01.2026 10:14  Güncelleme: 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, atıksu yönetimini güçlendirmek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Protokolle, çevre ve su kaynaklarının korunması hedefleniyor.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi çevre ve su kaynaklarını korumaya yönelik kararlı adımlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda BUSKİ ile TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi arasında Atıksu Ön Arıtma Tesisi Proje Onayı, Mesleki Denetim ve Teknik İş Birliği Protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Şen arasında imzalanan protokolle, sanayi ve yerleşim alanlarındaki atıksu yönetiminin akademik denetim ve mühendislik disipliniyle çok daha güçlü bir zemine oturtulması hedefleniyor. Atıksu ön arıtma tesislerine ait projelerin teknik incelemesi, mesleki denetimi ve vize işlemleri Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından yürütülecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çevrenin ve su kaynaklarının korunmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı. Bursa'nın su kaynaklarını korumak, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Bozbey, "Odalarımızla yaptığımız çalışmalar güçlenerek devam edecek. Her bir akademik odanın kent için önemli projeleri var. Yerel yönetimlerin bunları değerlendirmesi gerekir. Sorunların çözümü noktasında hep birlikte mücadele edeceğiz. Atıksu ön arıtma tesislerinin mevzuata uygun, teknik ve bilimsel esaslara göre projelendirilmesi büyük önem taşıyor. Bu protokol ile mesleki denetimi güçlendirerek hem çevremizi hem de altyapı sistemlerimizi güvence altına alıyoruz" dedi.

Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Şen, protokolün çevre ve halk sağlığı açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti. BUSKİ ile yürütülecek iş birliğinin, çevre kalitesinin artırılmasına ve sürdürülebilir altyapı yönetimine önemli katkılar sunacağını belirten Şen, daha temiz bir çevre için mücadele eden Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Bursa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 'Atıksu Protokolü' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

11:20
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul’da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
AKOM, tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak
11:10
Dursun Özbek’ten Gardi’ye tam yetki
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki
10:55
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
10:42
Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık Takımın bel kemiği gidiyor
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:25:43. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden "Atıksu Protokolü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.