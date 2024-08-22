Bursa'da Atletler Taksicilere Karşı Farkındalık Koşusu Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Atletler Taksicilere Karşı Farkındalık Koşusu Düzenledi

Bursa\'da Atletler Taksicilere Karşı Farkındalık Koşusu Düzenledi

Bursa'da bir grup atlet, taksicilere yönelik şiddet eylemlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezinde 16 kilometre koştu. Taksicilerin güvenli çalışma şartlarının sağlanması için yapılan etkinlikte, taksicilere destek verildi.

22.08.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir grup atlet, taksicilere yönelik şiddet eylemlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezinde 16 kilometre koştu.

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır, Atatürk Caddesi'nde koşunun başlangıç noktasında yaptığı konuşmada, bu etkinlikle özellikle taksici cinayetlerine farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Taksicilerin daha güvenli ve konforlu çalışması için gereken şartları oluşturmaya çalıştıklarını belirten Çakır, "Yakın zamanda Bursa'daki taksilerimizin içine kamera konulacak. Aynı zamanda araçlarımıza takip sistemi ve panik butonu bağladık. Panik butonlarıyla bundan sonra herhangi bir olayda emniyet ekiplerimizle hızlıca müdahale edeceğiz." dedi.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit de her türlü şiddetin karşısında olduklarını dile getirdi.

Taksicilerin, ülkenin en önemli esnaflarından olduğunu kaydeden Bilgit, "Bu iş bir taraftan da kamu görevidir. Çünkü bizim çocuklarımıza, eşlerimize hizmet ediyorlar ve kendimizi güvenli bir şekilde onlara teslim edebiliyoruz." diye konuştu.

Milli atlet Yasin Avcı, Metin Bozkurt, Canan Mustafaoğlu ve Meral Pınarcı'nın katılımıyla gerçekleşen koşu, 16 kilometre sonra Nilüfer ilçesindeki Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'nde sona erdi.

Mudanya ilçesinde mayıs ayında bir müşterisinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan taksici Yunus Emre Yüksel de koşunun başlangıç noktasındaki programa katılarak etkinliğe destek verdi.

Kaynak: AA

bursa, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Atletler Taksicilere Karşı Farkındalık Koşusu Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Takımlarımız umut veriyor İşte ülke puanında son durum Takımlarımız umut veriyor! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
04:29 Gece yarısı korkunç kaza: 3’ü bebek, 8 yaralı Gece yarısı korkunç kaza: 3'ü bebek, 8 yaralı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
14:45 En son 26 yıl önce görülmüş Sivas’ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu En son 26 yıl önce görülmüş! Sivas'ta kayda alınan dev yılan büyük paniğe neden oldu
14:19 Görüntü Hatay’dan Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı Görüntü Hatay'dan! Suriyeli kadın, kendisini rahatsız eden adamı aracıyla ezmeye çalıştı
14:14 Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti Avukatlarından jet cevap geldi Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi
14:08 Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı Yanardağ dağcıların tırmanışı sırasında patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 09:40:02. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Atletler Taksicilere Karşı Farkındalık Koşusu Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement