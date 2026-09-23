Bursa'da avukat cinayeti davasında 7 sanık yargılanıyor, TBB en ağır cezayı istedi - Son Dakika
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Bursa'da avukat cinayeti davasında 7 sanık yargılanıyor, TBB en ağır cezayı istedi

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Bursa\'da avukat cinayeti davasında 7 sanık yargılanıyor, TBB en ağır cezayı istedi
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Bursa Gürsu'da avukatın silahla öldürülmesi ve ablasının yaralanmasına ilişkin dava başladı, 7 sanık hâkim karşısına çıktı. Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, bu yıl 2 meslektaşının silahlı saldırıda öldüğünü belirterek faillerin en ağır cezayı almasını istedi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, avukat Hatice Kocaefe'nin bir araçtan silahla ateş edilerek öldürülmesi, ablasının da yaralanmasıyla ilgili 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hakkı Çetin, Ali Çetin, Serkan Sakin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Diğer tutuksuz sanıklar Esra Ü, Hakan S, Salih U. ve Volkan A'nın yanı sıra olayda hayatını kaybeden Kocaefe'nin yakınları, Türkiye Barolar Birliği yönetimi, bazı barolar ve baroların Avukat Hakları Merkezleri, taraf avukatları ile çok sayıda avukat duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma, sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

"Hatice Kocaefe'nin katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasının takipçisi olacağız"

Duruşma öncesinde adliye önündeki basın açıklamasında konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, bu yıl 2 meslektaşının silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi.

Sağkan, avukata yönelik saldırıların son bulması için burada bulunduklarını belirterek, Kocaefe'yi hayattan koparanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

Artık bazı düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini anlatan Sağkan, şöyle devam etti:

"Artık tek bir meslektaşımızın bile burnunun kanamasına dahi tahammülümüz yok. Avukata dönük şiddetin önlenmesi için sunduğumuz bütüncül politikalara dair adımların derhal atılması gerekmektedir. Bugün burada olduğu gibi Türkiye'de 81 ilimizin tüm baroları, 210 bin meslektaşımızın aileleriyle birlikte beklentisi budur. 210 bin meslektaşımız ve 81 baro, Hatice Kocaefe'nin katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasının takipçisi olacaklardır."

Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun da bir meslektaşlarının öldürülmesinin ardından adliye önünde toplanmanın, onun yokluğunda adalet istemenin, "Avukat yalnız değildir, savunma sahipsiz değildir" demek zorunda kalmanın derin üzüntüsü ve öfkesi içinde olduklarını söyledi.

Avukat Hatice Kocaefe'yi unutmayacaklarını ve bu davanın takipçisi olacaklarının altını çizen Öztosun, şunları kaydetti:

"Faillerin hak ettikleri en ağır cezayı almaları için yargılamanın sonuna kadar burada olacağız. Meslektaşlarımızın yaşam hakkını ve savunmanın bağımsızlığını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.Bu dava yalnızca kaybettiğimiz bir meslektaşın davası değildir. Bu dava savunmanın davasıdır. Bu dava adaletin davasıdır. Bu dava hukuk devletinin davasıdır. Duruşmaya katılan Türkiye Barolar Birliği yönetimine, barolara ve meslektaşlarımıza dayanışmaları için teşekkür ediyoruz. Mesleğimizi can güvenliği içinde icra edene, savunmaya yönelik saldırılar son bulana, avukatın müvekkiliyle özdeşleştirilmesine son verilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

Olay

Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'nde, 29 Nisan'da 16 AGB 45 plakalı araçtan ateş edilmesi sonucu avukat Hatice Kocaefe (28) ölmüş, ablası Elif Çalışkan (40) yaralanmıştı.

Olayın ardından 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hakkı Çetin "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs", Ali Çetin ve Esra Ü. "suça azmettirme", Serkan Sakin "suçluya yardım etme", Hakan S. ise "suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanırken, Volkan A. ile Salih U, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Esra Ü. ve Hakan S'nin de tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA
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